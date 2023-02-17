Под Челябинском в частном доме взорвался газовый баллон, погиб подросток

Подросток погиб при взрыве газового баллона в частном доме под Челябинском

В посёлке Дзержинка при взрыве газового баллона в частном жилом доме погиб 14-летний подросток. Как стало известно Лайфу, в районную больницу направлены четыре человека — трое взрослых и 10-летний ребёнок.

«В 18:45 17 февраля 2023 года, поступило сообщение о разгерметизации пятилитрового газового баллона без последующего горения в жилом доме на двух хозяев в посёлке Дзержинка Верхнеуральского муниципального района. В результате хлопка один человек погиб, травмировано четыре человека», — указали в региональном управлении МЧС.