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«Новая газета»: председатель Контрольно-Счетной палаты Рязанской области Роман Кузьмичев ушел в отставку

Председатель Контрольно-Счетной палаты Рязанской области Роман Кузьмичев ушел в отставку. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщила «Новая газета» со ссылкой на итоги заседания облдумы.

Кузьмичев сложил полномочия досрочно. Он был назначен на должность председателя КСП на пять лет.

Сам Роман Кузьмичев приехал из Калуги, где работал на аналогичной должности, трудился в коммерческих организациях. С мая по октябрь 2018 года был советником рязанского вице-губернатора, которым на тот момент являлся Игорь Греков.

На заседании Кузьмичев заявил, что уезжать из региона не собирается.