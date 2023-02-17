«Новая газета»: председатель Контрольно-Счетной палаты Рязанской области Роман Кузьмичев ушел в отставку
Председатель Контрольно-Счетной палаты Рязанской области Роман Кузьмичев ушел в отставку. Об этом в пятницу, 17 февраля,
Кузьмичев сложил полномочия досрочно. Он был назначен на должность председателя КСП на пять лет.
Сам Роман Кузьмичев приехал из Калуги, где работал на аналогичной должности, трудился в коммерческих организациях. С мая по октябрь 2018 года был советником рязанского вице-губернатора, которым на тот момент являлся Игорь Греков.
На заседании Кузьмичев заявил, что уезжать из региона не собирается.