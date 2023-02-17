На Курском вокзале задержали мужчину с противопехотными минами и взрывным устройством
На Курском вокзале задержали мужчину с противопехотными минами и взрывным устройством. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщил Telegram-канал Baza.
Мужчину задержали, когда он проходил мимо рамок металлоискателя по пути на вход в здание вокзала. При себе у него обнаружили две противопехотные мины, четыре взрывателя и еще одно взрывное устройство.
Сообщается, что задержанный на Курском вокзале прибыл из зоны СВО и с собой привез «трофеи».
В настоящее время территорию оцепили. На месте работают сотрудники спецслужб.
Фото «Осторожно, новости»