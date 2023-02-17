Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 18-19 февраля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В субботу, 18 февраля, рязанском дворце молодежи пройдет бенефис, посвященный юбилею Игоря Потапова «Тапычу — 60!» Игорь «Тапыч» Потапов — баянист и руководитель СТЭМа Рязанского радиоуниверситета. Юбиляра поздравят коллектив РДМ, СТЭМ «Старики РГРТИ», команда КВН «Чернокнижник», участники фестивалей «Рязанский валенок», «Рязанский лапоть» и «Черный кот», проекта «Беседка. Песни нашего двора» и многие другие. Начало в 17:00

В театре драмы покажут спектакль «Вишневый сад». Этот спектакль о времени, о поколениях, которые проходят, об истории, которая все меняет, о переменах, о страданиях, которыми платят за зрелость … О надежде и твердой уверенности в том, что этот мир нужно переделать, и что он будет переделан. Возвратившаяся из дальних странствий Раневская, молодая и еще красивая женщина, она с самого начала знает, что имение обречено, она приехала проститься с ним. Старшие не сумели, не смогли сохранить дом, который продается за долги, молодежь не хочет слушать тех, кто все растратил, кто превратился в беспомощных потребителей. У молодых свои цели, свой взгляд на существование в этом мире. Начало в 18:00

В клубе Deep пройдет концерт «ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ». Артисты Total, Братья Грим, Turbomoda, Краски, Премьер Министр, Isabelle En специально для вас споют ваши любимые песни. Организаторы уверяют, что концерт — это машина времени, которая отправит зрителей в раннюю юность, и заставит тело двигаться три часа подряд. Начало в 19:00

В клубе VMESTE BAR пройдет вечеринка GRAVITATION с участием артистов, одного из самых успешных российских рекорд лейблов SKYTOP. Начало в 22:00

18 и 19 февраля на трассе «Семеновская» пройдет открытый автокросс «Русская зима». Автокросс «Русская зима» — первый этап чемпионата Рязанской области по автомобильному кроссу, который, как и в прошлом году, состоит из трех частей. В программе автокросса соревнования в шести классах спортивных машин: легковых «Д2-классика», «Д2Н» и «Супер 1600», полноприводных «Т1-2500», грузовиках «Т4-3» («ЗИЛ-130» и «ГАЗ-53») и «Т4-1» («ГАЗель», «ГАЗ-51,52»). Начало в 11:00

В театре кукол покажут спектакль «Пегий пес, бегущий краем моря». «Пегий пес, бегущий краем моря» — первый в мире спектакль, поставленный по одноименному произведению Чингиза Айтматова на сцене театра кукол. Кириск еще мальчик, еще молоко материнское на губах. Неизвестно, выйдет ли толк из него. Будет ли он кормильцем и опорой рода. Так положено быть, так идет в поколениях, из колена в колено. На том стоит жизнь. Будет ли так? Только море ответит ему. И Кириск отправляется в путь. Начало в 18:00

В воскресенье, 19 февраля, сразу на двух рязанских сценах покажут совершенно разные постановки балета «Щелкунчик». На сцене МКЦ покажут постановку Московского театра «Корона Русского Балета», который был создан более 20 лет назад. В составе балетной труппы — выпускники лучших хореографических школ России. Данная версия спектакля представляет собой синтез классического балета и современных хореографических тенденций и технологий. Начало в 16:00

На сцене рязанской филармонии покажут традиционный балет Наталии Касаткиной и Владимира Васильева. ОН выстроен по канонам 19 века: центральное место в нем занимают «танцы ради танцев», а сюжет отходит на второй план. В своей версии балета «Щелкунчик» Касаткина и Василев, бережно сохранили хореографические шедевры, но при этом постарались восстановить причудливый гофмановский сюжет, узнаваемые характеры и самое главное, гофмановский юмор. Начало в 19:00

В кафе-клубе «Старый парк» пройдет акустический концерт группы «Канцлер Ги» и Майи Котовской. Ее творчество известно, пожалуй, всем поклонникам русского рока, фэнтези, мифологии, истории. В музыкальной вселенной Канцлера Ги мирно уживаются лирические композиции и ироничные пародии, блюз и романсы, героические баллады и песни «про жизнь». Яркий искренний коктейль бодрит и в то же время настраивает на высокие думы. Начало в 18:00

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