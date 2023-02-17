Главврача рязанского центра гигиены и эпидемиологии Елену Паненкову арестовали на два месяца за взятки

Паненкову обвиняют в получении взяток на сумму около 16 млн рублей.

Главврача рязанского центра гигиены и эпидемиологии Елену Паненкову арестовали на два месяца за взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда в пятницу, 17 февраля.

Ходатайство следователя об аресте поступило в суд 16 февраля. Напомним, Елену Паненкову обвиняют в получении взяток на сумму около 16 млн рублей.

Уголовные дела против руководителя медучреждения возбудили по пункту в части 5 (15 эпизодов), части 2 (два эпизода) и части 6 (четыре эпизода) статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере лицом, занимающим государственную должность»).

Паненкову арестовали на два месяца до 14 апреля 2023 года.