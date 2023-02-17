Артиллеристы ЧВК «Вагнер» попросили боеприпасов у Минобороны

Военные сообщили о нехватке снарядов для гаубиц, противотанковых пушек, танков и минометов.

Артиллеристы ЧВК «Вагнер» попросили боеприпасов у Минобороны. Видео обращения опубликовал Telegram-канал BAZA .

Военные сообщили о нехватке снарядов для гаубиц, противотанковых пушек, танков и минометов. Они уточнили, что в настоящий момент полностью отрезаны от поставок боеприпасов, но уверены, что снаряды есть на складах.

Военнослужащие подчеркнули, что поставка боеприпасов отразится на всех ходе боевых действий — «огромное количество людей выживет и смогут продолжить участвовать в боевых действиях».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин также прокомментировал сообщение о нехватке снарядов. Он рассказал, что продолжит добиваться возобновления поставок, пока подразделения не поучат все необходимое.