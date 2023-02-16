Житель Сараевского района получил два года колонии строгого режима за пьяную езду

Кроме этого рязанца лиши водительских прав на 4,5 года.

Житель Сараевского района получил два года колонии строгого режима за пьяную езду. Об этом пишет сайт ИД «Пресса» со ссылкой на районный суд.

Ранее 27-летнего жителя села Максы уже привлекали к административной и уголовной ответственности за аналогичные нарушения.

Суд признал его виновным согласно части 2 статьи 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).

По совокупности преступлений, учитывая ранее неотбытое наказание мужчине назначили два года и два месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме этого рязанца лиши водительских прав на 4,5 года.