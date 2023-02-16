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Зеленский исключил «территориальную сделку» при переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский исключил «территориальную сделку» при переговорах с Россией. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает «МК» со ссылкой на интервью BBC.

Зеленский заявил, что Украина не откажется от каких-либо территорий в рамках возможного мирного соглашения с Россией, иначе это спровоцирует в будущем новый конфликт. Глава Украины также добавил, что дело не в самом компромиссе, а в том, что у него нет доверия к российскому руководству.

Что касается возможного наступления российских войск, Зеленский заявил, что оно уже началось.

«Российские атаки уже происходят с нескольких направлений», — сказал президент Украины.

Президент Украины выразил надежду, что ВСУ смогут сдержать наступление российских войск, пока сами не пойдут в контрнаступление.