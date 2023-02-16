В УРТ восстановили автобус, попавший в ДТП на улице Бирюзова

В Управлении Рязанского троллейбуса восстановили и покрасили автобус «ЛиАЗ», который в ноябре прошлого года попал в аварию на улице Бирюзова. Об этом в четверг 16 февраля, сообщили в группе STVchannel.

«Произошло удивительное событие. УРТ восстановило и покрасило автобус, который в конце осени пострадал в ДТП с бетонным блоком. Автобусу восстановили кабину водителя, двери, окна и, что самое интересное, автобус перекрасили полностью сами», — говорится в сообщении.

Автор поста сообщил, что автобус «помолодел лет на 10».