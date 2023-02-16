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В Уфе нашли тела матери и ее сына с отрезанными половыми органами

В Уфе нашли тела матери и ее сына с отрезанными половыми органами. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Тело голой женщины обнаружили под окнами дома № 177/1 на улице Менделеева. На вид ей около 60 лет. Рядом с ней на снегу разбросаны коробки, стулья и некоторая одежда. Второй труп обнаружили в квартире на седьмом этаже. У мужчины были отрезаны половые органы. Он лежал в ванной. Сообщается, что это сын погибшей, у которого были проблемы с наркотиками.

Следователи предположили, что между ним и его матерью произошел конфликт. Тогда мужчина начал выкидывать в окно ее вещи, а затем столкнул ее саму.

«Следственным управлением СК России по РБ устанавливаются обстоятельства смерти мужчины и женщины в Советском районе города Уфы. На месте происшествия работают следователи и криминалисты совместно с сотрудниками полиции», заявили в СК РФ по Республике Башкортостан.