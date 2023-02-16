В Татарстане в ДТП с фурой погибли женщина и подросток

В Татарстане в ДТП с фурой погибли женщина и подросток. Об этом в четверг. 16 февраля, пишет ProKazan.

Авария произошла на 264 километре дороги Казань-Оренбург. По предварительной информации, 61-летняя водитель автомобиля Lada не выбрала безопасную скорость и не учла погодные условия. Она выехала на встречную полосу и столкнулась с фурой Scania.

Погибли двое: водитель и 16-летний пассажир Lada. Пострадал 4-летний пассажир легковушки.

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Татарстана».