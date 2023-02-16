В Шацке вынесли приговор дебоширу, ударившего полицейского

В Шацком районе осудили мужчину, ударившего полицейского. Об этом сообщается на сайте районного суда.

Установлено, что 30 октября 2022 года полицейский прибыл в кафе в Путятине, где граждане пожаловались на противоправные действия мужчины. Последний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил правоохранителя. После чего полицейский его задержал. Тогда мужчина стал выражаться в адрес участкового уполномоченного полиции грубой нецензурной бранью.

Мужчину признали виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года один месяц, условно с испытательным сроком два года.