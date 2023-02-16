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В Шацке 36-летний бизнесмен продавал поддельные сигареты
Уголовное дело возбудили по пункту б части 6 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки»). Ему грозит до шести лет тюрьмы.

В Шацке 36-летний бизнесмен продавал поддельные сигареты. Об этом сообщили на сайте «МВД Медиа».

Оперативники выяснили, что в одном из магазинов города продают ниже рыночной цены табачные изделия отечественных и зарубежных марок сомнительного качества. В подсобном помещении полицейские нашли около 18 тысяч пачек безакцизных сигарет на общую сумму более двух млн рублей.

Против предпринимателя возбудили уголовное дело по пункту б части 6 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки»). Ему грозит до шести лет тюрьмы.