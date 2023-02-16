В Севастополе над морем сбили два украинских беспилотника

Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев.

В Севастополе над морем сбили два украинских беспилотника. Об этом в четверг, 16 февраля, в своем Telegram-канале написал глава региона Михаил Развожаев.

По его словам, системы ПВО сбили беспилотники. В настоящее время военные и силы противовоздушной обороны продолжают отбивать атаку.

«Ситуация на сейчас: сбиты два БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку», — рассказал Развожаев.