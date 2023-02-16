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В Сасове полицейские раскрыли кражу телефона в кафе

В Сасове полицейские раскрыли кражу телефона в кафе. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратился 28-летний местный житель. Мужчина рассказал, что недавно отдыхал в кафе. Там было людно. Из-за невнимательности он оставил телефон на столе и отошел на несколько минут. Когда молодой человек вернулся смартфона уже не было. Никто из посетителей не видел момента кражи.

Оперативникам сообщили, что на окраине города женщина продает похожий под описание телефон по невысокой цене. Ее разыскали и нашли при ней пропавший смартфон. Похитительницей оказалась ранее судимая за кражи 22-летняя местная жительница.

По предварительной информации, девушка случайно оказалась за одним столиком с несколькими мужчинами. В какой-то момент она увидела, что один из соседей оставил свой смартфон на столе, а сам ушел. Другие посетители были увлечены беседой и не обращали на телефон внимания. Воспользовавшись удобным случаем, девушка незаметно забрала чужой мобильник и вышла на улицу. Там она попыталась его продать, но не успела — ее задержали полицейские.

Возбуждено уголовное дело.