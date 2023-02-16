В рязанскую больницу поставляли некачественный сыр

Компанию-поставщика признали виновной и назначили крупный штраф.

В рязанскую больницу поставляли некачественный сыр. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФАС.

Московская фирма ООО «Фрутлидер» отгрузила в рязанскую ОКБ 121 килограмм полутвердых сыров. В больнице усомнились в качестве продукта и отправили партию на исследование. Экспертиза установила, что сыр не соответствует предъявляемому к нему жирно-кислотному составу. Таким образом, поставщик нарушил законодательство Российской Федерации.

Рязанское УФАС составило протокол об административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (Нарушение порядка заключения, изменения контракта""). Материалы дела передали в суд.

Суд признал ООО «Фрутлидер» виновным и назначил штраф в 300 тысяч рублей.