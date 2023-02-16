В рязанской школе № 50 неизвестный распылил газовый баллончик
На место выезжали сотрудники полиции. Позже личность злоумышленника установили.
В рязанской школе № 50 неизвестный распылил газовый баллончик. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Инцидент произошел в среду, 15 февраля, на улице Тимуровцев. Газовый баллончик распылили на входе, детей, находившихся рядом, перевели в другую часть здания.
На место выезжали сотрудники полиции.
В УМВД уточнили, что личность злоумышленника установили, его доставляли в отделение.
Проводится проверка.