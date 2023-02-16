В Рязанской области задержали 30-летнего мигранта с крупной партией наркотиков

Иностранец работал на нелегальный интернет-магазин и продавал наркотики не только в Рязанской области, но и в других регионах.

В Рязанской области задержали 30-летнего мигранта с крупной партией наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В конце 2022 — начале 2023 года оперативники задержали несколько выходцев из Средней Азии — наркозакладчиков. Позже сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков получили информацию, что дилеров снабжал товаром 30-летний мигрант, постоянно проживающий в Рязани.

Мужчину задержали в Спас-Клепиках, куда он приехал, чтобы спрятать в тайник шесть граммов героина. В квартире, которую он арендовал в Рязани на улице Юбилейной, также нашли героин массой семь граммов.

Далее оперативники выяснили, что рядом с домом злоумышленник сделал схрон с наркотическим веществом. Позже там нашли упаковку со 100 свертками метадона общей массой 43 грамма.

Иностранец работал на нелегальный интернет-магазин и продавал наркотики не только в Рязанской области, но и в других регионах.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Его заключили под стражу.