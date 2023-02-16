В Рязанской области вознаграждение за добычу лисицы увеличат до 1 045 рублей

Документ предполагает также вознаграждение за добычу дикой птицы. Меры предлагают установить для борьбы с бешенством животных и высокопатогенного гриппа птиц.

В Рязанской области вознаграждение за добычу лисицы увеличат до 1 045 рублей. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте регионального правительства.

Ранее вознаграждение составляло 750 рублей.

«Практика последних трех лет показала, что охотники ежегодно доставляют в районные ветеринарные станции не более 700 тушек лисицы, поэтому считаем необходимым увеличить размер денежного вознаграждения за счет снижения численности животных, подлежащих добыче», — говорится в законопроекте.

Документ предполагает также вознаграждение за добычу дикой птицы в размере 355 рублей за тушку.

Меры предлагают установить для борьбы с бешенством животных и высокопатогенного гриппа птиц.

Уточняется, что принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из регионального бюджета.