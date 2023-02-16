В рязанской мэрии сообщили, что у ПАО «Квадра» проводятся проверки

В четверг, 16 февраля, в рязанской гордуме на комитете по ЖКХ начальник управления энергии и ЖКХ Дмитрий Кожин сообщил о проведении проверок у ПАО «Квадра» со стороны Ростехнадзора, Минэнерго России и следственного комитета.

Депутаты поинтересовались, какие недоработки и просчеты привели к коммунальной аварии, которая случилась в начале 2023 года.

Кожин рассказал, что силами РМПТС и другими муниципальными предприятиями максимально быстро устранили январскую аварийную ситуацию на коммунальных сетях ПАО «Квадра». По его словам, на данный момент управление предлагает предприятию отдать сети городу.

«Компания не хочет отдавать свои сети, потому что есть там коммерческая составляющая. То есть, если мы у них заберем, то тариф станет у них другой, так как они по этим сетям предоставляют нам теплоноситель», — подчеркнул Кожин.

Кроме того, начальник управления энергии и ЖКХ отметил, что к «Квадре» Ростехнадзор, Минэнерго России и следственный комитет прислали претензии.

«Теперь у компании проходит проверка. И по окончании этой проверки будет понятно, почему предприятие проводило малый объем ремонтных работ на своих сетях», — рассказал Кожин.

Напомним, ПАО «Квадра» считает, что январская коммунальная авария могла произойти из-за утечки канализационных вод в сетях, не принадлежащих Дягилевской ТЭЦ.