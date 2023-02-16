В Рязани в ДТП с «Хендэ» и «Ниссан» пострадал подросток

Авария случилась в четверг, 16 февраля, примерно в 7:45 на перекрестке улиц Гагарина и Братиславская.

В Рязани на перекрестке улиц Гагарина и Братиславской столкнулись две легковушки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в четверг, 16 февраля, примерно в 7:45 на перекрестке улиц Гагарина и Братиславская столкнулись автомобили Hyundai и Nissan.

Пострадал 17-летний пассажир первой иномарки. Ему оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.