В Рязани в ДТП с «Хендэ» и «Ниссан» пострадал подросток
Авария случилась в четверг, 16 февраля, примерно в 7:45 на перекрестке улиц Гагарина и Братиславская.
В Рязани на перекрестке улиц Гагарина и Братиславской столкнулись две легковушки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Авария случилась в четверг, 16 февраля, примерно в 7:45 на перекрестке улиц Гагарина и Братиславская столкнулись автомобили Hyundai и Nissan.
Пострадал 17-летний пассажир первой иномарки. Ему оказали медицинскую помощь.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.