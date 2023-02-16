В Рязани сотрудники морга пытались взять с женщины 12 тысяч за бесплатную услугу

Об этом РЗН. инфо сообщила сама пострадавшая.

В Рязани сотрудники морга пытались взять с женщины 12 тысяч за бесплатную услугу. Об этом в четверг, 16 февраля, РЗН. инфо рассказала сама рязанка.

По ее словам, 13 февраля у нее скончался отец в реанимации 11 больницы. На следующий день она приехала в морг, чтобы привезти вещи для умершего и «оплатить процедуры в морге».

«В ритуальных услугах сразу сказали, что в морге будут требовать 12000 рублей за оказание услуг: мытье, бритье, одевание, бальзамирование, вскрытие, (от вскрытия отказались), наложение грима умершего. Сказали: „вы договоритесь на 5000“. Все бы ничего, но договариваться пришлось очень тяжко и нервно. Санитарка с надменным видом и скандальной наружности улетела и сказала, что попробует что-то сделать. Через 5 минут сумма снизилась с 12000 до 8500», — написала рязанка.

Она также рассказала, что после того, как ее муж приехал к заместителю главврача по медицинской части, ему сказали, что все услуги бесплатные. Затем семья дошла до заведующего, который пообещал выполнить услугу бесплатно. Однако 15 февраля, когда нужно было забирать тело, его отдали не загримированного.

«Мне выкатили синюшного папу, не загримированного. Ругаться в день похорон не было ни времени, ни сил. Санитарка, с которой я ругалась, я спросила ее имя фамилию и должность меня послал на три веселых буквы», — добавила женщина.

Рязанка также рассказала, что написала заявление в здравоохранение, и намерена обратиться в прокуратуру и к губернатору.