В Рязани пройдут учения МЧС
Силы и средства ГУ МЧС России по региону примут участие в плановой тренировке по ликвидации последствий условного происшествия.
В Рязани пройдут учения МЧС. Об этом сообщили «Рязанские Ведомости».
Учения пройдут в четверг, 16 февраля. Силы и средства ГУ МЧС России по региону примут участие в плановой тренировке по ликвидации последствий условного происшествия.
Спасатели отработают вопрос сбора и выезда аэромобильной группировки и подвижного пункта.
Учение проведут для совершенствования практических навыков, проверки надежности систем управления, связи и оповещения, а так же достижения слаженности в работе.