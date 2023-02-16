В Рязани пройдут учения МЧС

Силы и средства ГУ МЧС России по региону примут участие в плановой тренировке по ликвидации последствий условного происшествия.

В Рязани пройдут учения МЧС. Об этом сообщили «Рязанские Ведомости».

Учения пройдут в четверг, 16 февраля. Силы и средства ГУ МЧС России по региону примут участие в плановой тренировке по ликвидации последствий условного происшествия.

Спасатели отработают вопрос сбора и выезда аэромобильной группировки и подвижного пункта.

Учение проведут для совершенствования практических навыков, проверки надежности систем управления, связи и оповещения, а так же достижения слаженности в работе.