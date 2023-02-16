В Рязани ищут очевидцев аварии на Московском шоссе, где пострадала школьница
Авария произошла 28 января в 22:10 напротив ТРЦ «Премьер».
В Рязани ищут очевидцев аварии на Московском шоссе, где пострадала школьница. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла 28 января в 22:10 напротив ТРЦ «Премьер». 24-летняя рязанка за рулем Lada Kalina столкнулась с Renault Sandero, за рулем которой была 30-летняя местная жительница. После удара Lada въехала в столб.
В ДТП пострадали водитель отечественной машины и 15-летняя пассажирка.
Очевидцев аварии попросили обращаться по телефону