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В Приокском остановили пьяного мужчину на внедорожнике, который устроил конфликт в магазине
Инцидент произошел на улице Станкозаводской.

В Приокском остановили пьяного мужчину на внедорожнике, который устроил конфликт в магазине. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию поступило сообщение о том, что в магазине на улице Станкозаводской пьяный мужчина конфликтует с продавцами. Прибывшие на место оперативники остановили 41-летнего рязанца на улице. Выяснилось, что он приехал в магазин за рулем внедорожника.

Медосвидетельствование показало 0,49 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что значительно превышает допустимый уровень.

На рязанца составили административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение «прав» на срок от полутора до двух лет.