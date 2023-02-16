В ООН заявили о готовности подключиться к решению вопроса о пытках Киевом военнопленных

Об этом в своем Telegram-канале написала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

В ООН заявили о готовности подключиться к решению вопроса о пытках Киевом военнопленных. Об этом в своем Telegram-канале написала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Омбудсмен сообщила, что получила ответ от верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

«Считаю важным наличие диалога с этой международной правозащитной структурой, и ее готовность подключиться к решению данной проблемы. Наша общая цель — не допустить любого акта применения насилия и преступных действий против российских военнопленных и их родственников», — написала Москалькова.

Российский омбудсмен обратилась в ООН в январе после того, как родственники военнослужащих прислали ей материалы об издевательствах над пленными.