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В Москве двое рязанцев представились газовщиками и украли у пенсионера более 90 тысяч рублей

В Москве двое рязанцев представились газовщиками и украли у пенсионера более 90 тысяч рублей. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что в Подольске на одной из улиц двое рязанцев увидели пенсионера. Они проследовали за ним в подъезд и представились сотрудниками газовой службы. Они сообщили, что им нужно посмотреть, нет ли утечки газа. 84-летний пенсионер поверил мужчинам и пустил их в свою квартиру. Один из лжегазовщиков отвлекал потерпевшего на кухне, второй незаметно проник в комнату и украл из шкафа более 90 тысяч рублей. После чего оба скрылись.

Полицейские организовали план «Перехват». Злоумышленников задержали в Чехове.

Один из задержанных сообщил, что что украденные деньги они поделили поровну и потратили на личные нужды.

В настоящее время оба рязанца находятся под арестом.