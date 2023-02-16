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В Минобороны сообщили о возвращении из украинского плена 101 военнослужащего
Всех бойцов самолетами доставят в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

В Минобороны сообщили о возвращении из украинского плена 101 военнослужащего. Информацию разместили в официальном Telegram-канале ведомства.

В четверг, 16 февраля, военнослужащих вернули с подконтрольной киевскому режиму территории в результате переговоров.

Всех бойцов самолетами доставят в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. Освобожденные получат необходимую медицинскую и психологическую помощь.