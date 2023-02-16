В мэрии сообщили, что нелегальные щиты около ТЦ «Барс» в Рязани являются собственностью правительства

Нелегальные щиты напротив здания Пенсионного фонда являются собственностью правительства Рязанской области. Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника управления градостроительства и архитектуры Елена Михайленко в четверг, 16 февраля, на комитете по градостроительной деятельности.

Депутат Алексей Захаров уточнил, законны ли рекламные конструкции на Московском шоссе напротив здания Пенсионного фонда и должны ли они быть там.

Елена Михайленко рассказала, что данный объект не является рекламной конструкцией.

«Данный объект не соответствует не типу, не форме и не включен в схему размещения рекламных конструкций. А также он является собственностью правительства региона, поэтому с вопросами о дальнейшей судьбе данного объекта к ним», — отметила Михайленко.

Напомним, в феврале 2022 года администрации города УФАС дал два месяца на демонтаж нелегальных рекламных щитов напротив здания Пенсионного фонда. Летом 2022 года щиты сняли. Но спустя неделю рекламные щиты появились снова.