В Красноярске полицейский до смерти избил задержанного
В Красноярске полицейский до смерти избил задержанного. Об этом в четверг, 16 февраля,
Погибший 51-летний мужчина был задержан за кражу телефона. Он попытался сбежать из полицейского участка, выпрыгнув со второго этажа. Однако при прыжке мужчина получил травму, и его догнали полицейские.
После этого в коридоре отдела 31-летний сотрудник полиции нанес задержанному несколько ударов руками и ногами по голове, телу и бедру. Через некоторое время мужчина скончался на месте.
Проводится расследование. Подозреваемого поместили под домашний арест.