В Красноярске полицейский до смерти избил задержанного

В Красноярске полицейский до смерти избил задержанного. Об этом в четверг, 16 февраля, пишет «Газета.ру».

Погибший 51-летний мужчина был задержан за кражу телефона. Он попытался сбежать из полицейского участка, выпрыгнув со второго этажа. Однако при прыжке мужчина получил травму, и его догнали полицейские.

После этого в коридоре отдела 31-летний сотрудник полиции нанес задержанному несколько ударов руками и ногами по голове, телу и бедру. Через некоторое время мужчина скончался на месте.

Проводится расследование. Подозреваемого поместили под домашний арест.