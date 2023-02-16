В Касимове осудят рецидивиста за изнасилование знакомой

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 131 УК РФ («Изнасилование») и части 1 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

В Касимове осудят рецидивиста за изнасилование знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел в конце апреля 2022 года. 39-летний мужчина пришел в гости к своей знакомой и в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал ее и совершил иные действия сексуального характера.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 131 УК РФ («Изнасилование») и части 1 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Также выяснилось, что ранее касимовец уже был судим.

Мужчину арестовали. Материалы дела направили в суд.