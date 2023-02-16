В Калужской области в ДТП с грузовиком и фурой погибли два человека

В Калужской области столкнулись грузовик и фура. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в четверг, 16 февраля, около 7 утра на 309 км трассы А-130 в Спас-Деменском районе Калужской области. По предварительной информации, 60-летний водитель грузовика Mercedes не справился с управлением и врезался в автомобиль «ЗИЛ», остановившийся на дороге. От удара автомобили слетели в кювет и перевернулись. Один из грузовиков разорвало, груз разлетелся по проезжей части.

Погибли 54-летний водитель и пассажир отечественного авто.

По данному факту проводится проверка.