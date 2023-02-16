В Ингушетии рейсовый автобус вылетел с трассы и перевернулся, погиб один человек

Авария произошла в четверг, 16 февраля, на 596 километре трассы «Кавказ».

В Ингушетии рейсовый автобус вылетел с трассы и перевернулся, погиб один человек. Об этом сообщили на сайте «МВД Медиа».

Авария произошла в четверг, 16 февраля, на 596 километре трассы «Кавказ». Автобус «Краснодар-Махачкала» пробил ограждение, вылетел с дороги и перевернулся.

В ДТП погиб один человек, более десяти человек получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в Сунженскую больницу. Среди пострадавших детей нет.

Проводится проверка.