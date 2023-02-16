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В ЦБ предложили принудительно блокировать переводы в пользу мошенников

В ЦБ предложили принудительно блокировать переводы в пользу мошенников. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на уральском форуме по кибербезопасности, пишет РИА Новости.

Набиуллина предложила создать систему принудительной блокировки переводов в случае, если заведомо известно, что деньги отправляются мошенникам.

Она рассказала о случаях, когда россиян просят не переводить деньги мошенникам, но люди все равно настаивают на этом.

«Если мы знаем, что это сайт мошенников, он есть в базе данных, надо блокировать поступление на него средств, а не давать человеку два дня думать. Эту систему надо продумать», — заявила глава ЦБ.