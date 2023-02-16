В башкирской школе подросток ударил по лицу сверстника ногой

В башкирской школе подросток ударил по лицу сверстника ногой. Момент попал на видео, его опубликовал «Лайф».

Конфликт между подростками случился в школе № 4 в городе Мелеуз. Двое школьников конфликтовали достаточно долго. Крайний их конфликт сняли сверстники. На кадрах видно, что один из школьников держит другого и наносит удары, на что тот пытается ответить. После этого потасовка продолжается, а кульминацией конфликта стали два удара ногой по лицу одному из подростков. После второго, мальчик упал на пол.

«Такое случается очень редко, но в данном моменте у ребят была неприязнь друг к другу. Тот, который упал, постоянно дразнил другого. В один из таких моментов схватились, боролись, потом разошлись, но в белом мальчик внезапно ударил его ногой. Через полчаса пригласили родителей, травм никаких обнаружено не было», — уточнил директор школы Юрий Зайцев.

Директор посоветовал родителям обратиться в полицию, но те отказались.

Произошедшим заинтересовалась региональная прокуратура.