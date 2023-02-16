В акватории Байкала произошло землетрясение интенсивностью 5,9 балла

Толчки зафиксировали около 5.35 по московскому времени вблизи поселка Большое Голоустное.

В акватории Байкала произошло землетрясение интенсивностью 5,9 балла. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщило ГУ МЧС по Иркутской области.

Толчки зафиксировали около 5.35 по московскому времени вблизи поселка Большое Голоустное.

«В Иркутской области в 10.35 (05.35 мск) зарегистрировано сейсмособытие в акватории озера Байкал в 18 километрах от Большого Голоустного, 5,9 баллов в эпицентре», — говорится в сообщении.

В самом Иркутске интенсивность землетрясения составила 3 балла. Жертв и разрушений нет.

Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.