Суд назначил 17 лет лишения свободы рязанцу за поджог квартиры и смерть двоих людей

В Рязани осудили мужчину, который поджог квартиру, из-за чего погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Трагедия случилась в мае 2020 года. Тогда мужчина был недоволен тем, что его выселяют из муниципальной квартиры. Он взял бензин, облил им квартиру, поджег и уехал на своем автомобиле. В происшествии погибли два человека — они жили на четвертом этаже и задохнулись угарным газом.

Мужчина вину не признал, как и на предварительном следствии. Суд учел состояние здоровья обвиняемого и смягчил ему наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также суд взыскал с виновного 2,3 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда потерпевшим и возмещения материального ущерба администрации.

Приговор в законную силу не вступил.