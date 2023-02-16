Сорокина посетила пространство «Территория подростков»

Мэр Рязани Елена Сорокина посетила пространство «Территория подростков». Об этом в четверг, 16 февраля, она написала на личной странице во «Вконтакте».

Сорокина пояснила, что в пространство ее пригласила уполномоченная по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

«Территория подростков» находится на улице 4-я линия. Участок выделила горадминистрация, дизайн-проект и отделку выполнили на спонсорские средства. Пространство в стиле «лофт» оборудовано современной мебелью и всем необходимым для досуга — есть кофе-машина, бытовая техника, 3D-принтер.

«"Территория подростков» — максимально открытое пространство для самовыражения и развития детей. Это место с уютной, домашней атмосферой, где молодежь может свободно и комфортно пообщаться офлайн, перекусить, выпить чай или кофе, послушать музыку, поиграть в настольные игры, принять участие в мастер-классах. Все бесплатно. Пространство способно одновременно принять до 30 человек. Центр востребован, сюда приходят ребята из всех районов Рязани. В дальнейшем планируется открыть еще несколько таких отделений. Пообщалась с детьми. Многие уже определились с будущими профессиями — геодезист, архитектор, медик, мастер по ремонту техники — территория объединила подростков с разными интересами. Пожелала им успехов и реализации всех планов", — написала Сорокина.