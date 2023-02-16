Рязанских водителей предупредили о рейдах
В четверг, 16 февраля, в Рязани пройдут рейды госавтоинспекции. Об этом
Полиция будет ловить нарушителей ПДД, связанных с проездом железнодорожных переездов.
В пресс-службе напомнили основные правила проезда:
- при подъезде к переезду нужно снизить скорость;
- начинать движение через переезд можно только при открытом шлагбауме и выключенной сигнализации;
- приближаясь к переезду, независимо от положения шлагбаума и сигнализации, водитель должен убедиться в отсутствии приближающегося поезда и лишь тогда въезжать на переезд.
Полицейские призвали водителей быть бдительными при проезде железнодорожных переездов и соблюдать правила ПДД,