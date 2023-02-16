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Рязанские врачи спасли зрение двум мальчикам с тяжелыми травмами глаз
Офтальмологи ОКБ имени Семашко рассказали два клинических случая.

Рязанские врачи спасли зрение двум мальчикам с тяжелыми травмами глаз. Об этом рассказали в группе ОКБ имени Семашко «ВКонтакте».

В декабре 2022 года в больницу поступил восьмилетний ребенок, который травмировал глаз канцелярской ручкой. У ребенка развилась инфекция, поэтому его срочно прооперировали и назначили базовую антибиотикотерапию. Она не принесла ожидаемого эффекта и совместно с клиническим фармакологом больницы мальчику подобрали дозировку антибиотиков резерва последнего поколения. Врачам удалось купировать инфекцию, сохранить мальчику глаз и высокие зрительные функции.

В начале февраля в кабинет неотложной офтальмологической помощи поступил девятилетний мальчик с жалобами на инородное тело, слезотечение и светобоязнь. К моменту обращения глаз у ребенка сильно покраснел. Врачи выяснили, что мальчик попал себе в глаз острой часть пинцета, когда вытаскивал из игрушечного пистолета пластмассовую деталь.

Обследование показало, что острота зрения потеряна не была. Инородных тел и переломов также не увидели, но на роговице нашли проникающую линейную рану. Ребенку сделали первичную хирургическую обработку проникающей раны роговицы правого глаза. После успешного лечение его выписали из стационара.

Рязанские офтальмологи напомнили родителям о необходимости обучения детей обращению с острыми предметами и потенциальной опасности агрессивных игр.