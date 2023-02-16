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Рязанские газовики рассказали об обязательных условиях безопасной эксплуатации газового оборудования
Представители «Рязаньгоргаз» и «Газпром газораспределение Рязанская область» приняли участие в совещании по вопросам организации безопасного использования газа в быту под председательством министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области Дмитрия Устинова.

Представители «Рязаньгоргаз» и «Газпром газораспределение Рязанская область» приняли участие в совещании по вопросам организации безопасного использования газа в быту под председательством министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области Дмитрия Устинова.

Первый заместитель генерального директора — главный инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков обратил внимание, что компания на 100% выполняет договорные обязательства по обслуживанию общедомовых газопроводов, но существует проблема недопусков газовиков для проведения техобслуживания внутриквартирного газового оборудования. По этой причине в 2022 году ежегодное техническое обслуживание газового оборудования выполнено лишь у 81% собственников, имеющих договор с АО «Рязаньгоргаз». При этом в ходе выполнения планового техобслуживания газовики выявили 608 аварийных газовых приборов.

«Необходимые условия безопасной эксплуатации газового оборудования — ежегодное техническое обслуживание общедомовых газопроводов и внутриквартирного оборудования, выполнение всеми участниками процесса своих обязанностей и соблюдение правил безопасного использования газа в быту», — отметил Сергей Вишняков.

Заместитель главного инженера АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Сергей Кормухин отметил, что происшествия с газом чаще всего становятся следствием самовольного вмешательства в работу газовых приборов, а также отсутствия проверки и очистки дымоходов и вентиляционных каналов, от полноценного функционирования которых зависит качество работы газового оборудования.

Сергей Кормухин предложил организовать совместные профилактические мероприятия с привлечением специалистов Государственной жилищной инспекции Рязанской области и органов местного самоуправления для информирования жителей многоквартирных домов и частного сектора, а также управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК о требованиях по безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Справка:

АО «Рязаньгоргаз» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет транспортировку природного газа, техническое обслуживание и эксплуатацию газораспределительных систем, проектирование и строительство объектов газоснабжения, обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в г. Рязань.