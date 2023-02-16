Российские войска взяли под контроль все высоты в окрестностях Артемовска

Об этом заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

Российские войска взяли под контроль все высоты в окрестностях Артемовска. Об этом в четверг, 16 февраля, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

Он заявил, что для полного контроля над территорией остался «один небольшой коридор».

«Основные успехи у нас под Артемовском. Наши ребята уже оседлали основные высоты. Остался фактически один небольшой коридор, который тоже нами контролируется, что существенно сковывает их маневр по подвозу живой силы и боеприпасов», — рассказал он.

Кимаковский также рассказал, что на Артемовском направлении действуют много иностранных наемников, среди которых поляки, французы, британцы.