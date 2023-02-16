Родственники рязанских мобилизованных пожаловались в СК на денежные выплаты

Встречу провел руководитель регионального следкома Владимир Никешкин, совместно с уполномоченным по правам человека в Рязанской области Натальей Епихиной, министром труда и социальной защиты населения Рязанской области Натальей Суворовой и и.о. военного комиссара Рязанской области Валерием Ясеневым.

В региональном следкоме провели личный прием родственником рязанских мобилизованных. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили на сайте органа.

Встречу провел руководитель регионального следкома Владимир Никешкин, совместно с уполномоченным по правам человека в Рязанской области Натальей Епихиной, министром труда и социальной защиты населения Рязанской области Натальей Суворовой и и.о. военного комиссара Рязанской области Валерием Ясеневым.

На встрече также присутствовали представители четырех рязанских мобилизованных. Первые заявители пожаловались, что данные их сына записали неверно. Из-за этого он перестал получать денежное довольствие. Указанное обращение поставлено на контроль.

Также присутствовавшие коснулись порядка расчета и сумм денежного довольствия военнослужащих, проходящих службу по контракту в зоне специальной военной операции. Им дали подробные разъяснения по существу их вопросов.