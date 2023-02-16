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Производитель лекарства от изжоги Zantac более 40 лет скрывал риск появления рака
Сообщается, что в препарате содержалось средство, которое повышает риск образования рака при приеме лекарства. Испытания проводили на лабораторных крысах, у которых позже нашли онкологию. Компания Glaxo на протяжении четырех десятилетий скрывала этот факт. Все вскрылось лишь в 2019 году.

Производитель лекарства от изжоги Zantac более 40 лет скрывал риск появления рака. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы регулятора, исследования и судебные документы, часть из которых засекречена.

Сообщается, что в препарате содержалось средство, которое повышает риск образования рака при приеме лекарства. Испытания проводили на лабораторных крысах, у которых позже нашли онкологию. Компания Glaxo на протяжении четырех десятилетий скрывала этот факт. Все вскрылось лишь в 2019 году.

Zantac пустили в массовое производство в 1978 году. За 40 лет препарат стал самым продаваемым в мире рецептурным лекарством. В 2019 году ученые выяснили, что препарат канцерогенен, причем опасное вещество NDMA создается самим ранитидином, который лег в основу препарата. Производители Zantac и регуляторы здравоохранения по всему миру отозвали препарат, а весной 2020-го американский регулятор запретил выпуск и прием препарата.

NDMA прежде добавляли в ракетное топливо, сейчас его используют, чтобы провоцировать рак у лабораторных крыс. Результаты исследований показали, что небольшое количество этого вещества не представляет опасности, но ранитидин содержит чрезмерное количество этого вещества, которое увеличивалось с течением времени. В настоящее время более 70 тысяч человек подали в суд на компанию Glaxo.