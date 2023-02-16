Песков: Путин получает всю информацию от военных в режиме онлайн

Президент Владимир Путин получает всю информацию от военных в режиме онлайн. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, доложено ли президенту о ситуации с обстрелом ВСУ российских медиков в Донбассе, передает RT.

«По линии военных, разумеется, верховный главнокомандующий получает всю информацию постоянно, регулярно и в режиме онлайн», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, российские дипломаты постоянно просят обратить внимание участников международных организация на нарушения украинской стороной всех правил и норм.