«Новая газета»: прокурором Рязанской области планируют назначить Андрея Кулагина

В настоящее время старший советник юстиции Андрей Кулагин является заместителем прокурора Республики Крым. Также известно, что сам Кулагин родом из Саратова.

Прокурором Рязанской области планируют назначить Андрея Кулагина. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщила «Новая газета» со ссылкой на собственные источники.

В настоящее время старший советник юстиции Андрей Кулагин является заместителем прокурора Республики Крым. Также известно, что сам Кулагин родом из Саратова.

Издание отмечает, что нынешний прокурор Рязани Иван Панченко «уйдет тихо». Он уже пропал из публичного поля. Его также не было на ежегодной коллегии областной прокуратуры.

Андрей Кулагин окончил академию права в Саратове. Там же проработал в прокуратуре, а затем перешел в управление Следкоме, после — в Генпрокуратуру. С 2013-го служил в прокуратуре Москвы, с 2016 по 2021 был прокурором Московского метрополитена прокуратуры столицы. С осени 2021-го занимает должность заместителя прокурора Республики Крым.