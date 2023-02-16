На Украину отправили обещанную первую партию из 14 бронемашин AMX-10RC из Парижа

Ранее глава французского минобороны Себастьян Лекорню заявил, что бронемашины на Украину доставят в феврале. Однако он не уточнял конкретные сроки «из соображений безопасности».

На Украину отправили обещанную первую партию из 14 бронемашин AMX-10RC из Парижа. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщило издание Forces Operations со ссылкой на источники в армии.

«14 бронемашин AMX-10RC отправились на Украину, согласно обещанию минобороны снабдить ими украинскую армию в ближайшие два месяца», — сообщило СМИ.

Ранее глава французского минобороны Себастьян Лекорню заявил, что бронемашины на Украину доставят в феврале. Однако он не уточнял конкретные сроки «из соображений безопасности».

Украинские экипажи в течение последних недель проходили обучение в военной школе в Сомюре в департаменте Мэн и Луара, чтобы управлять этими бронемашинами.