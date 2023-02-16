МТС увеличила скорость мобильного интернета на участке трассы М5 «Урал» в Рязанской области

Грузовые и пассажирские перевозки по трассе М-5 «Урал» в районе Шацка станут комфортнее и безопаснее. МТС установила дополнительное телеком-оборудование, за счет чего скорость мобильного интернета МТС выросла в 1,5 раза как на трассе, проходящей через город, так и на обходной дороге.

МТС усилила покрытие скоростным мобильным интернетом в пригородных районах Шацка, селах Черная и Казачья Слобода, где проходит сквозной участок трассы М5 «Урал». Здесь расположены складские базы логистических компаний, точки общепита, автосервисы, придорожные гостиницы.

«Трасса очень востребована благодаря своему удобному маршруту. Мы разместили новое телеком-оборудование с запасом емкости для обеспечения мобильным интернетом на высоких скоростях и на трассе, и на прилегающих территориях, потому что мы постоянно расширяем экосистему МТС, разрабатываем и запускаем собственные цифровые продукты. Для грузоперевозок на первом плане — потребность в цифровых сервисах в области мониторинга грузопотоков и безопасности на данном участке пути, и сервисы нашей экосистемы помогают сделать движение на трассе М5 „Урал“ безопасным, быстрым и комфортным и для пассажирского, и для грузового транспорта», — отметил директор филиала МТС в Рязани Александр Ляк.

Новое оборудование МТС также позволило обеспечить скоростным мобильным интернетом районы Черной и Казачьей Слободы, где проживает более 6 000 жителей. Местные жители получили возможность даже в часы повышенной нагрузки на сеть на высокой скорости пользоваться всеми цифровыми сервисами, приложениями торговых сетей и банков, смотреть фильмы в HD-качестве, общаться с друзьями по видеосвязи, обмениваться фотографиями и видеороликами через мессенджеры и социальные сети.

Шацк в Рязанской области является крупным транспортным узлом автодорог. Через него проходят федеральная трасса М5 «Урал» «Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск», автодороги федерального и регионального значения 61К-012 «Шацк — Касимов», А-143 «Шацк — Тамбов» и другие.