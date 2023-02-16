Лукашенко рассказал, при каком условии Беларусь станет участником СВО

Лукашенко рассказал, при каком условии Беларусь станет участником СВО. Об это в четверг, 16 февраля, пишет Ura.ru.

Президент Белоруссии рассказал, что его страна станет участником СВО только в случае агрессии Украины в их сторону.

«Я готов вместе с россиянами воевать с территории Белоруссии лишь только в одном пока случае, если Украина совершит агрессию против Белоруссии», — сказал Лукашенко.

Политик отметил, что в такое случае ответ на агрессию будет максимально жестким, а конфликт на Украине приобретет другой характер. Президент добавил, что это касается всех стран, которые допустят агрессию против белорусского государства.