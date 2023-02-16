Госдума запретила чиновникам употреблять иностранные слова

В Госдуме чиновникам запретили употреблять иностранные слова. Об этом пишет Life.ru .

В четверг, 16 февраля, на пленарном заседании во втором и третьем чтении приняли законопроект о контроле за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка.

Согласно документу, во взаимоотношениях органов власти, а также в официальной переписке организаций с гражданами и иностранцами запрещается употреблять иностранные слова. Исключение составляют те слова, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях. Порядок формирования и утверждения словарей будет устанавливать Правительство.

Также в поправках к проекту содержится перечень сфер, где русский язык как государственный обязателен к использованию. Речь идет о государственных и муниципальных информационных системах, сфере образования и информация для потребителей товаров, работ и услуг.